Почти половина россиян признали себя зависимыми от гаджетов

Почти половина россиян (45%) считают, что не могут без гаджетов и интернета, а каждый восьмой (13%) уверенно говорит, что у него есть такая зависимость. Это исследование провёл портал SuperJob. Но есть и те, кто чувствует, что с ними всё в порядке.

Люди, которые уверены в своей зависимости, чаще мужчины (15% против 11% у женщин). При этом среди женщин больше тех, кто считает себя зависимыми (34% против 30% у мужчин).

Исследование проводилось среди трудоспособных россиян старше 18 лет с 1 по 2 августа.

Молодые люди чаще признают свою зависимость: среди респондентов младше 34 лет этот показатель составил 57%, в то время как среди тех, кому за 45, таких всего 37%.

Многие россияне стараются периодически отдыхать от гаджетов и интернета. Примерно каждый шестой человек (15%) целенаправленно отказывается от них на несколько часов каждый день. Некоторые делают это несколько раз в неделю, а некоторые — несколько раз в год. Есть и те, кто устраивает цифровой детокс раз в несколько лет.

Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без гаджетов, именно поэтому они не могут себе позволить отдохнуть от них. Также есть те, кто не хочет делать отдых от интернета и гаджетов, так как для них это естественное окружение.

Аналитики говорят, что зависимость от цифровых технологий в России растёт. В 2021 году так считали 42% респондентов. Также число тех, кто не хочет или не может отдыхать от гаджетов, увеличилось с 54% до 61% за два года.