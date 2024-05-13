Почти половина россиян считают интернет в равной степени злом и благом

Половина опрошенных россиян (49%) считают, что в интернете много неправдивой и вредной информации, которую нельзя контролировать. Это следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации. В то же время, около 38% людей думают, что интернет — это мощный инструмент для получения оперативной и достоверной информации.

По результатам исследования, примерно половина респондентов (48%) считает, что интернет приносит как пользу, так и вред примерно в равной мере. Однако за последний год все больше россиян начали видеть в интернете больше пользы: доля таких ответов выросла с 31% до 36%. Активные пользователи интернета в 1,5 раза чаще оценивают его положительно и считают его мощным источником информации.

Более половины опрошенных (53%) не считают интернет источником опасности, однако 40% признают, что его использование может нести определённые угрозы для них или их семей.