Почти «продление жизни»: учёные создадут препарат, чтобы спать меньше без вреда для здоровья

Это стало возможным благодаря изучению генов «короткоспящих» людей, которые спят всего 5 часов вместо обычных 8, но при этом сохраняют здоровье и бодрость.

Бывший исследователь искусственного интеллекта Набиль Куреши считает, что редактирование эмбриональных генов может позволить новорожденным спать меньше без вреда для здоровья. По его словам, это увеличит эффективный срок жизни человека на 20%.

В то же время один из участников форума эффективного альтруизма Джон Бойл предлагает подсчитать стоимость одного дополнительного часа бодрствования и приумножить его на количество людей, которые могут использовать такое лекарство.

По его оценкам, экономика может получить дополнительные $36 млрд в год.

Эффективный альтруизм — философское и социальное движение, нацеленное на действия и поведение, которые приносят пользу обществу. Однако учёные считают, что изменение сна через генетическую инженерию не является хорошей идеей, т.к. сон является сложным процессом, а пока ещё недостаточно исследований, чтобы понять долгосрочные последствия таких вмешательств.