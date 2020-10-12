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Почти России почти перестанет терять посылки из AliExpress
Для достижения этой цели, компания вложит около 3 млрд рублей
В сети появилась информация о свежем партнерстве Почты России с логистическим партнером AliExpress под названием Cainiao Network. Благодаря данному соглашению, российская госкомпания планирует более чем в два раза (с 10% до 3-5%) снизить количество потерянных при доставке из Китая товаров.
Для реализации совместной плодотворной работы, Почта России намерена инвестировать в отслеживание заказов около 3 млрд рублей, в то время как Cainiao вложит 1 млрд рублей в развитие ИТ-платформ и локализацию бизнеса в 2020 году, сообщает vc.ru. Вместе с тем, партнер AliExpress также провел интеграцию с ИТ-платформой российской почты под названием Data Cloud.
Напомним, что Cainiao занимается доставкой более 90% заказов AliExpress по всему миру. В общей сложности, это около 2 млн заказов в день, 25% из которых совершаются в России.