Почти России почти перестанет терять посылки из AliExpress

Для реализации совместной плодотворной работы, Почта России намерена инвестировать в отслеживание заказов около 3 млрд рублей, в то время как Cainiao вложит 1 млрд рублей в развитие ИТ-платформ и локализацию бизнеса в 2020 году, сообщает vc.ru. Вместе с тем, партнер AliExpress также провел интеграцию с ИТ-платформой российской почты под названием Data Cloud.

Напомним, что Cainiao занимается доставкой более 90% заказов AliExpress по всему миру. В общей сложности, это около 2 млн заказов в день, 25% из которых совершаются в России.