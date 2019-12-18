Почти треть россиян посчитали смартфоны ограничением свободы

Что интересно, итоги проведенного исследования все же оказались достаточно интересными и неожиданными. Так, аж 35% россиян рассказали, что использование различных гаджетов все же ограничивает их личную свободу, при этом шесть лет назад людей, придерживающихся подобных взглядов было более, чем в два раза меньше — всего лишь 16%. Радует лишь то, что 60% россиян отметили, что повсеместное наличие гаджетов является источников положительных моментов, нежели отрицательных. Но и тут есть своеобразный спад — в 2013 году людей, считающих точно так же, было на 7% больше.

Стоит отметить, что опрос достаточно свеж — он был проведен 8 декабря текущего года. В качестве опрошенных выступили 1,5 тыс граждан РФ в возрасте от 18 лет.