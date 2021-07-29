Почти все солнцезащитные кремы в России вызывают раздражение кожи

Во время тестирования в руки специалистов попали крема двадцати различных марок, пишет Retail.ru. При этом несмотря на то, что они в целом соответствуют заявленному уровню защиты от Солнца, часть из них легко смывается обыкновенной водой. Это делает их практически бесполезными во время отдыха на пляже или в бассейне.

Стоит отметить, что как у дорогих, так и у более бюджетных кремов были обнаружены нарушения по показателям кожно-раздражающего действия. Единственный солнцезащитный крем, успешно прошедший этот тест —Clarins.

В свою очередь худшие результаты показали крема Garnier, Librederm и Weis.