Почти все солнцезащитные кремы в России вызывают раздражение кожи

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Почти все солнцезащитные кремы в России вызывают раздражение кожиНо всё же есть один крем, который показал себя отлично в этом плане
В сети появились свежие результаты исследования Роскачества. Согласно нему, практически все кремы для защиты кожи от Солнца вызывают её раздражение.
Во время тестирования в руки специалистов попали крема двадцати различных марок, пишет Retail.ru. При этом несмотря на то, что они в целом соответствуют заявленному уровню защиты от Солнца, часть из них легко смывается обыкновенной водой. Это делает их практически бесполезными во время отдыха на пляже или в бассейне.
Стоит отметить, что как у дорогих, так и у более бюджетных кремов были обнаружены нарушения по показателям кожно-раздражающего действия. Единственный солнцезащитный крем, успешно прошедший этот тест —Clarins.
В свою очередь худшие результаты показали крема Garnier, Librederm и Weis.