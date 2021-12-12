Почти все заразившиеся омикрон-штаммом COVID-19 в США были вакцинированы

По данным местного Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), большинство заразившихся новой мутацией — это люди, которые ранее были вакцинированы от коронавируса.

Так, на 43 случая заболевания омикрон-вариантом инфекции, 34 — те, кто привился. Более того, в Центре уточнили, что 14 из них даже были ревакцинированы.

При этом в CDC уточнили, что большинство заражённых столкнулись лишь с лёгкими симптомами: кашлем, заложенностью носа и усталостью. Куда реже они жаловались на тошноту, рвоту, одышку, диарею, потерю вкуса или запаха.

Напомним, что 11 ноября 2021 года в ЮАР был обнаружен новый штамм COVID-19, получивший код B.1.1.529. Именно он чуть позже стал известен широкой общественности под названием омикрон-штамм.