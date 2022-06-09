«Почту России» признали IT-компанией

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«Почту России» признали IT-компаниейИ это вполне оправдано
В Сети появилась информация о свежем решении Минцифры. Ведомство включило «Почту России» в собственный реестр IT-компаний.
По мнению экспертов, случившееся в очередной раз подчёркивает основной вектор изменений внутри почтовой службы. При этом представители Почты также высказались по поводу внесения компании в реестр:
Многое в работе Почты направлено на изменение имиджа. В свете этого статус IT-компании, закреплённый на основе прозрачной и понятной процедуры, – это важное послание сразу нескольким целевым аудиториям, в том числе потенциальным партнёрам, особенно из сферы высоких технологий, а также будущим и нынешним сотрудникам.
Почта России
Стоит отметить, что решение Минцифры сложно назвать поспешным. Так, лишь за 2021 год около четверти всех доходов «Почты России» (а это 52,8 млрд рублей) пришлись на долю IT-сервисов.