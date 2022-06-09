«Почту России» признали IT-компанией

Многое в работе Почты направлено на изменение имиджа. В свете этого статус IT-компании, закреплённый на основе прозрачной и понятной процедуры, – это важное послание сразу нескольким целевым аудиториям, в том числе потенциальным партнёрам, особенно из сферы высоких технологий, а также будущим и нынешним сотрудникам.