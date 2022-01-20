Почва темной стороны Луны оказалась липкой

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Почва темной стороны Луны оказалась липкойИ с меньшими кратерами
Китайский луноход Yutu-2 исследует дальнюю сторону Луны уже три года. В статье, опубликованной в журнале Science Robotics, команда Yutu-2 сообщает о прогрессе ровера и о том, что ему удалось узнать о дальней стороне Луны.
Один из выводов, сделанных в статье, заключается в том, что на дальней стороне Луны почва кажется немного более липкой, чем на видимой. Исследователи поняли это, потому что комья лунного грунта прилипали к колесам "Юйту-2", что говорит о том, что поверхность на дальней стороне более консолидированная и суглинистая (похожая на смесь песка и глины).
“Юйту-2" также обнаружил множество кратеров, которые были относительно небольшими. Из 88 кратеров, которые команда описала в статье, 57 были менее 10 метров в диаметре. Некоторые из этих кратеров скорее всего, являются вторичными кратерами более крупного, под названием Жолио, возле которого и приземлился марсоход, а не результатом отдельных ударов.
Источник: Gizmodo