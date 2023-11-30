Под брендом Москвич начнут выпускать бытовую технику

Первыми продуктами новой линейки станут холодильник и кофеварка, выполненные в стиле, напоминающем о старых-добрых временах советского производства.

Дизайн новинок вдохновлен классическими моделями «ЗИЛ» и «Мир». Пока что они представлены в ярко-красном цвете с серебристыми и черными элементами.

Компания все еще держит в секрете информацию о полном ассортименте, технических характеристиках, стоимости и доступности продукции.

Однако, по словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, выход на рынок бытовой техники под маркой Москвич уже подтвержден.

Этот шаг компании может стать заметным событием в истории бренда, расширяя его влияние за пределы автомобильной индустрии.