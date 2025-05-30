Под британской нейросетью Natasha AI скрывался труд сотрудников из Индии

Ключевым продуктом Builder.ai являлась нейросеть Natasha AI, которую вендор позиционировал как понятный инструмент для разработки приложений без написания кода. Но в 2019 году компания столкнулась с пристальным вниманием, когда выяснилось, что её программированием занимались не «умные» алгоритмы, а вполне себе живые специалисты из Индии. Расследованием занимались репортёры из The Wall Street Journal.

Примечательно, что после обнародования информации, что нейросеть Natasha AI на самом деле «сотни индусов», инвесторы всё равно продолжали вкладывать значительные средства в развитие компании. Рыночная стоимость Builder.ai составляла свыше $1 млрд, а суммарно компания привлекла более $440 млн, став компанией-«единорогом» при поддержке таких крупных инвесторов, как Microsoft и Катарский суверенный инвестиционный фонд.

Стартап привлёк такие деньги, работая по модели, скрывавшей человеческий труд как результат работы технологии искусственного интеллекта, что привело к финансовому краху и банкротству. В связи с репутиционными рисками крупнейший кредитор Viola Credit наложил арест на $37 млн на счетах Builder.ai.