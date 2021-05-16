Под дном Азовского моря обнаружили запасы пресной воды

Известно, что по предварительный оценкам объем пресных вод под дном моря составляет от кубических км до 10 и более. На данный момент задачей специалистов стоит выяснить качество воды, а также ее объем и минерализацию.

Нескольким ранее сразу два судна Росгеологии вошли в акваторию с целью осуществления геофизических работ, разведки и бурения. Это и позволит выяснить запасы пресных вод. Источники отмечают, что обычно величина подруслового стока достигает 25-30% от поверхностного речного. Сток Дона и Кубани, в свою очередь, дает в сумме порядка 35 кубических км в год, в связи с чем подрусловой поток может составить 6-9 кубических км в год.