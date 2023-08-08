Под Москвой нашли печать наполеоновского офицера

Исследователи из Института археологии РАН обнаружили в ходе спасательных раскопок в Верейском кремле прикладную печать офицера вторгнувшейся в 1812 году французской «Великой армии» Луи фон Гаденштедта.

Находка представляет собой небольшой латунный предмет, состоящий из фигурной рукояти и овального щитка. На последнем изображен мужчина в типичной военной форме и вырезаны литеры D, L, v и G.

Исследование архивных документов показало, что печать предположительно принадлежала офицеру 6-го вестфальского линейного полка, лейтенанту Луи фон Гаденштедту. Он попал в плен в сентябре 1812 года во время осады Вереи, одного из подмосковных городов, где по приказу французского императора Наполеона Бонапарта были построены укрепления после занятия Москвы. В начале 1814 года он вернулся на родину.