Под санкции США попал еще один крупный китайский производитель

По данным источников, DJI была внесена в список запрещенных организаций Министерства торговли США. То есть теперь знаменитый китайский производитель дронов считается фактором риска для национальной безопасности США. Помимо прочего, это также означает, что американские компании или предприятия не смогут экспортировать технологии для DJI.

Известно, что ограничения были введены все по тому же механизму, что использовался при санкционировании китайского гиганта Huawei. В частности, изначально США запретили давать DJI доступ к любым американским технологиям.

Причинами санкционирования стали широкомасштабные нарушения прав человека в Китае из-за неправомерного сбора и изучения генетических данных или высокотехнологичного наблюдения. Предполагается, что речь идет о том, что компания передала китайскому правительству дроны для слежки за лагерями задержанных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.