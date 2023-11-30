Под шумок: Microsoft проникла в совет директоров компании-создателя ChatGPT

Под шумок: Microsoft проникла в совет директоров компании-создателя ChatGPTНо с очень ограниченными правами
Microsoft получила пост наблюдателя в совете директоров OpenAI, компании, стоящей за созданием ChatGPT.
Это решение последовало после «мятежа» в руководстве последней, выявившего, что редмондская компания, несмотря на свой статус крупнейшего инвестора с вложениями более $10 млрд, не имеет значительного влияния на управление стартапом.
Представитель Microsoft в совете директоров OpenAI будет иметь доступ к конфиденциальной информации о бизнесе компании, однако не получит права голоса по стратегически важным решениям.
Таким образом, создатели Windows не смогут влиять на состав совета директоров OpenAI. К слову, новый состав был частично назначен на прошлой неделе, включая бывшего генерального директора Salesforce Брета Тейлора и других выдающихся личностей.
Интересно, что новый состав совета директоров OpenAI расширится до 10 человек, но инвесторам, включая Microsoft, не предоставится возможность входить в него.