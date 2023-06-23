Под Суздалем нашли печать основателя Москвы

Участники экспедиции Института археологии РАН обнаружили под Суздалем печать основателя Москвы — князя Юрия Долгорукого.

Спасское городище 7 — открытое археологами в 2017 году небольшое поселение на небольшом холме в 10 километрах от Суздаля у истока небольшой речки Карши, правого притока Нерли. В ходе раскопок в 2022-2023 году специалистами была собрана большая коллекция находок, датируемых XII — первой половиной XIII века. Однако по облику составу находок и материальной культуре Спасское городище 7 не выделяется среди общей массы поселений XII-XIII веков.

Исключение составляют два предмета связанных с обиходом знати - бронзовая гирька от кистеня и вислая свинцовая печать диаметром 2,3 — 2,5 сантиметров. На лицевой стороне последней изображен святой Георгий в полный рост с копьем в правой руке, в рядом — надписи «ОАГИОС» и «ГЕОР». На оборотной стороне изображен двузубец – княжеский знак, похожий на тамгу сына Юрия Долгорукого — Ростислава Юрьевича.

Окончательно подтвердить принадлежность печати именно Юрию Долгорукому помог анализ географического распространения подобных ей печатей. Таких известно всего 17, 10 из них найдены на Северо-Восточной Руси. Лишь две печати этого типа имеют точную археологическую привязку, печать из Спасского городища 7 стала третьей.

Все это – убедительный аргумент в пользу их определения как печатей Юрия Долгорукого, подчеркивает директор ИА РАН, академик Николай Макаров. Находка под Суздалем важна, так как является однозначным признаком присутствия представителей княжеской власти в Суздальской Руси, куда Юрий Долгорукий перенес центр управления Северо-Восточной Русью.

По гипотезе Макарова, печать скрепляла документ о даровании князем небольших земельных участков за службу, найти который археологам пока не удалось.