Под землей найдены запасы энергии в виде водорода на 200 лет

Исследования показывают, что запасы природного водорода составляют около 6,2 триллиона тонн, что в 26 раз больше, чем все разведанные запасы нефти. Однако большая часть этого водорода находится слишком глубоко или далеко от берега для экономически выгодной добычи.

Тем не менее, даже с учетом этих ограничений, обнаруженного водорода хватит на то, чтобы перейти на чистую энергетику на сотни лет. Всего 2% от запасов природного водорода обеспечат нас чистой энергией на 200 лет.

Водород — это экологически чистое топливо, которое можно использовать для транспорта, промышленности и генерации электричества. Энергия, высвобождаемая этим количеством водорода, примерно в два раза превышает энергию, запасенную во всех известных месторождениях природного газа на Земле.

Водород естественным образом образуется в результате химических реакций в горных породах. Долгое время ученые считали, что водород не может накапливаться под землей, так как легко улетучивается. Однако недавно были обнаружены крупные месторождения природного водорода в Западной Африке и Албании.