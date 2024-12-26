Наука и технологии
Опубликовано 26 декабря 2024, 23:50
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Под землей найдены запасы энергии в виде водорода на 200 лет

Запасы составляют около 6,2 триллиона тонн
Ученые обнаружили гигантское количество природного водорода, залегающего под поверхностью Земли. По оценкам, его хватит, чтобы обеспечить планету чистой энергией на 200 лет.
Под землей найдены запасы энергии в виде водорода на 200 лет

© Ferra.ru

Исследования показывают, что запасы природного водорода составляют около 6,2 триллиона тонн, что в 26 раз больше, чем все разведанные запасы нефти. Однако большая часть этого водорода находится слишком глубоко или далеко от берега для экономически выгодной добычи.

Тем не менее, даже с учетом этих ограничений, обнаруженного водорода хватит на то, чтобы перейти на чистую энергетику на сотни лет. Всего 2% от запасов природного водорода обеспечат нас чистой энергией на 200 лет.

Водород — это экологически чистое топливо, которое можно использовать для транспорта, промышленности и генерации электричества. Энергия, высвобождаемая этим количеством водорода, примерно в два раза превышает энергию, запасенную во всех известных месторождениях природного газа на Земле.

Водород естественным образом образуется в результате химических реакций в горных породах. Долгое время ученые считали, что водород не может накапливаться под землей, так как легко улетучивается. Однако недавно были обнаружены крупные месторождения природного водорода в Западной Африке и Албании.

Источник:Space
Автор:Булат Кармак
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