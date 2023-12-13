Подарок от Байдена: что вошло в новый пакет помощи Украине на $200 млн

Подарок от Байдена: что вошло в новый пакет помощи Украине на $200 млнНо этот раунд помощи может стать одним из последних
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках брифинга сообщил, что президент Байден выделил Украине очередной пакет военной помощи на $200 млн. Причём раньше речь шла о $60 млрд.
По словам Блинкена, в транш войдут деньги на различные сервисные и логистические услуги, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, патроны к стрелковому оружию, обучение личного состава, различное вспомогательное оборудование и другое. Но если Конгресс так и не одобрит выделение дополнительных денег, этот пакет помощи станет одним из последних.
«Вооружения, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы», — отметил Блинкен.