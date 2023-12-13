Подарок от Байдена: что вошло в новый пакет помощи Украине на $200 млн

По словам Блинкена, в транш войдут деньги на различные сервисные и логистические услуги, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, патроны к стрелковому оружию, обучение личного состава, различное вспомогательное оборудование и другое. Но если Конгресс так и не одобрит выделение дополнительных денег, этот пакет помощи станет одним из последних.

«Вооружения, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы», — отметил Блинкен.