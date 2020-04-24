Подававшее надежды лекарство от коронавируса провалило клинические испытания

Речь идет о средстве для терапии коронавирусной инфекции ремдесивир от американской фармацевтической компании Gilead, при этом, что интересно, ВОЗ оперативно прикрыла утечку, но она уже успела распространиться по интернету. Но при этом важно понимать, что авторы исследования отправили в ВОЗ препринт научной работы — в нем не было проведено окончательного анализа работы, также результаты не были пепроверены другими участниками научного сообщества.

При этом представитель компании Gilead Эми Флуд заявил, что появившаяся в публичном доступе запись не может считаться корректной и окончательной. Связано это с тем, что на утекшем скриншоте видны результаты тесты ремдесивира в Китае — в стране, в которой эти самые испытания закончились раньше времени в связи со спадом эпидемии и как итог отсутствии необходимого количества добровольцев.