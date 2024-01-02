Поддержка двух Sim карт и двух 5G соединений: новый процессор UNISOC T765

Этот процессор имеет 2 ядра A76 на 2,3 ГГц и 6 ядер A55 на 2,1 ГГц, интегрированное графическое ядро Arm Mali G57 MC2 (850 МГц) и использует память LPDDR4X 2133 МГц, флеш-память eMMC5.1/UFS 3.1/UFS 2.2.

Также он поддерживает две SIM-карты и два 5G соединения, двойной VoNR и VoWiFi. Обладает технологией 5G-агрегации до 130 МГц пропускной способности.

Процессор поддерживает FHD+@120Hz, HDR10+, защиту от синего света и яркого освещения и автоматическое переключение разрешения.

В области изображений он использует новейший движок Vivimagic 6.0 для редактирования, поддерживает камеру с разрешением 108 МП, тройную камеру 64М+20М+13М. Также использует технологии шумоподавления MFNR и HDR, супер-ночной режим и съемку видео в формате 4K, а также функции распознавания лиц и классификации сцен.