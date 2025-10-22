Подмосковные компании открыли в Узбекистане заводы и логистические центры

Подмосковные компании открыли в Узбекистане заводы и логистические центрыПроекты охватывают промышленность, сельское хозяйство и образование
Объем торговли между Московской областью и Узбекистаном достиг 833 миллионов долларов в 2023 году, что почти вдвое превышает показатели 2020 года. На Подмосковье приходится около 8% всего товарооборота между странами, причем за первое полугодие 2024 года этот показатель вырос еще на 12,2%, пишет 360.ru.
Промышленные предприятия региона активно развивают производство в Узбекистане. Мытищинский «Метровагонмаш» поставил 164 современных вагона для Ташкентского метро. Компания «Щелково Агрохим» построила в Самаркандской области крупный завод средств защиты растений.
В Ташкенте начала работу дочерняя компания «DoorHan» по производству автоматических ворот. Предприятие «Металл Профиль» из Лобни наладило выпуск металлочерепицы с защитным покрытием, устойчивым к ультрафиолету. Группа компаний «Черноголовка» открыла завод по производству бутилированной воды и детского питания.
Логистическая инфраструктура также развивается: Wildberries уже открыл 100 пунктов выдачи, сортировочный центр площадью 3000 м² и склад на 53 000 м². В ближайших планах — строительство логистического центра площадью 180 000 м² в Ташкентской области.
Сотрудничество охватывает и социальную сферу: образовательные обмены, медицинские консультации в Центре имени Рошаля и культурные проекты, включая выставку «Свет между мирами» в Истре.