Подмосковные компании открыли в Узбекистане заводы и логистические центры

Промышленные предприятия региона активно развивают производство в Узбекистане. Мытищинский «Метровагонмаш» поставил 164 современных вагона для Ташкентского метро. Компания «Щелково Агрохим» построила в Самаркандской области крупный завод средств защиты растений.

В Ташкенте начала работу дочерняя компания «DoorHan» по производству автоматических ворот. Предприятие «Металл Профиль» из Лобни наладило выпуск металлочерепицы с защитным покрытием, устойчивым к ультрафиолету. Группа компаний «Черноголовка» открыла завод по производству бутилированной воды и детского питания.

Логистическая инфраструктура также развивается: Wildberries уже открыл 100 пунктов выдачи, сортировочный центр площадью 3000 м² и склад на 53 000 м². В ближайших планах — строительство логистического центра площадью 180 000 м² в Ташкентской области.

Сотрудничество охватывает и социальную сферу: образовательные обмены, медицинские консультации в Центре имени Рошаля и культурные проекты, включая выставку «Свет между мирами» в Истре.