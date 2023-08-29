Подмосковные школы прейдут на новые электронные дневники с началом учебного года

В новом учебном году все школы Подмосковья перейдут на электронные дневники, как объявило областное министерство образования. Электронные дневники будут доступны через приложение «Моя школа», где ученики найдут видеоуроки для подготовки к экзаменам, библиотеку материалов, свои достижения и рейтинг, а также электронный журнал. Родители также смогут отслеживать местоположение своих детей через эту платформу.

Эта новая система прошла успешные испытания в 60 школах региона. Теперь она будет внедрена во всех общеобразовательных учреждениях Подмосковья. Приложение «Моя школа» позволит более эффективно управлять учебным процессом и обеспечит учеников и родителей разнообразными возможностями для контроля и поддержки в учёбе.