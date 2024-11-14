Подразделение NASA уволит 325 человек из-за проблем с финансированием

В количественном отношении это 325 человек. Лешин признался, что JPL придётся «затянуть пояса потуже», поскольку на следующий год финансирование значительно сокращено. По сообщениям Bloomberg, увольнения коснутся технических, проектных, коммерческих и вспомогательных подразделений.

Это уже второй раунд увольнений: в феврале лаборатория также сократила 8% сотрудников, чтобы вписаться в бюджет NASA на 2024 год.

«В связи с сокращением бюджета и прогнозируемым объёмом работы нам пришлось затянуть пояса потуже, и вы увидите, что это отразилось на увольнениях», — сообщил Лешин.