Подразделение NASA уволит 325 человек из-за проблем с финансированием

Опубликовано 14 ноября 2024, 05:151 мин.
Подразделение NASA уволит 325 человек из-за проблем с финансированиемТекущий состав не вписывается в бюджет
Директор Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA Лори Лешин сообщил в служебной записке, которую получили сотрудники подразделения, что в результате сокращения финансирования будут уволены 5% сотрудников.
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В количественном отношении это 325 человек. Лешин признался, что JPL придётся «затянуть пояса потуже», поскольку на следующий год финансирование значительно сокращено. По сообщениям Bloomberg, увольнения коснутся технических, проектных, коммерческих и вспомогательных подразделений.
Это уже второй раунд увольнений: в феврале лаборатория также сократила 8% сотрудников, чтобы вписаться в бюджет NASA на 2024 год.
«В связи с сокращением бюджета и прогнозируемым объёмом работы нам пришлось затянуть пояса потуже, и вы увидите, что это отразилось на увольнениях», — сообщил Лешин.