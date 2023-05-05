Подразделение Роскомнадзора засудили за утечку данных сотрудников

Судья оштрафовал ведомство на 30 тысяч рублей за недостаточное обеспечение безопасности базы персональных данных своих сотрудников и за то, что не был исключён неправомерный доступ третьих лиц к этой информации.

«Судья признал виновным ФГУП "Главный радиочастотный центр" по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") и назначил организации административный штраф в размере 30 тыс. рублей", — сообщила пресс-служба суда.