Подразделение Роскомнадзора засудили за утечку данных сотрудников

19:13, 05 мая 2023
1 мин.
Подразделение Роскомнадзора засудили за утечку данных сотрудниковСуд оштрафовал ведомство на 30 тысяч
Мировой судья Симоновского района Москвы оштрафовал подразделение Роскомнадзора «Главный радиочастотный центр» за утечку данных сотрудников.
Судья оштрафовал ведомство на 30 тысяч рублей за недостаточное обеспечение безопасности базы персональных данных своих сотрудников и за то, что не был исключён неправомерный доступ третьих лиц к этой информации.
«Судья признал виновным ФГУП "Главный радиочастотный центр" по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") и назначил организации административный штраф в размере 30 тыс. рублей", — сообщила пресс-служба суда.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей КадуковТеги:
#суд,