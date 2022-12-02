Наука и технологии
17:25, 02 декабря 2022
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Подразделения американской армии, расположенные в Литве, изменили уровень присутствия в стране со сдерживающего на боевой

Из-за изменений в сфере безопасности

Командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что ротационные подразделения армии США начали изменять порядок присутствия в стране со сдерживающего на боевой.

Подразделения американской армии, расположенные в Литве, изменили уровень присутствия в стране со сдерживающего на боевой

Фото: Reuters.com

Об этом свидетельствуют структурные и другие изменения в американских подразделениях: если раньше проводились совместные учения и ознакомление с обстановкой, то сейчас подразделения обеспечиваются техникой для возможности «немедленного ведения боевых действий».

По словам Рупшиса, причина таких изменений — изменчивая ситуация в сфере безопасности.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — заявил главком ВС Литвы.

Источник:ТАСС
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