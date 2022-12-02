Подразделения американской армии, расположенные в Литве, изменили уровень присутствия в стране со сдерживающего на боевой

Об этом свидетельствуют структурные и другие изменения в американских подразделениях: если раньше проводились совместные учения и ознакомление с обстановкой, то сейчас подразделения обеспечиваются техникой для возможности «немедленного ведения боевых действий».

По словам Рупшиса, причина таких изменений — изменчивая ситуация в сфере безопасности.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — заявил главком ВС Литвы.