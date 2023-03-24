Подростки часто наносят самоповреждения. Мелатонин оказался действенной защитой от данного расстройства

Большинство участников (87%) имели как минимум одно психическое расстройство, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), тревожность, депрессию или расстройства аутистического спектра.

Риск самоповреждения был в пять раз выше среди девочек, чем среди мальчиков. В исследовании сравнивались самоповреждения, нанесённые одним и тем же человеком при приёме и отказе от мелатонина, с учётом таких факторов, как генетическая предрасположенность и нарушение сна.

Результаты показали заметное увеличение риска самоповреждений незадолго до начала приёма мелатонина, а затем 50% снижение в последующие месяцы. Эта корреляция была наиболее выражена среди девочек-подростков с депрессией или тревожными расстройствами.

Хотя исследование не устанавливает причинно-следственной связи между мелатонином и снижением самоповреждений, данные остаются неизменными даже при учете использования других лекарств, таких как антидепрессанты.