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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 08:09
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Подростки придумали новое слово для ИИ-мусора

Это как спам, но от ИИ
Ваша электронная почта полна спама, почтовый ящик завален рекламой, а теперь и ваш веб-браузер страдает от новой беды: «slop».
Подростки придумали новое слово для ИИ-мусора
© Ferra

«Slop» — это контент, созданный искусственным интеллектом и выложенный в интернет.

В отличие от чат-ботов, slop не интерактивен и редко служит реальным нуждам пользователей. Его цель — создавать видимость контента, сделанного людьми, получать доход от рекламы и привлекать внимание поисковых систем.

Создание slop практически не требует усилий благодаря ИИ, который может генерировать огромные объемы текста и изображений.

Экономика интернета делает этот процесс выгодным: если несколько пользователей кликнут по рекламе или поделятся мемом, затраты окупаются.

Однако, как и спам, slop имеет негативный эффект. Пользователи тратят время на фильтрацию мусора, чтобы найти нужный контент.

С другой стороны, появление чего-то подобного и слова для него было в целом ожидаемо.

Источник:The Guardian
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Искусственный интеллект