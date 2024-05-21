Подростки придумали новое слово для ИИ-мусора

«Slop» — это контент, созданный искусственным интеллектом и выложенный в интернет.

В отличие от чат-ботов, slop не интерактивен и редко служит реальным нуждам пользователей. Его цель — создавать видимость контента, сделанного людьми, получать доход от рекламы и привлекать внимание поисковых систем.

Создание slop практически не требует усилий благодаря ИИ, который может генерировать огромные объемы текста и изображений.

Экономика интернета делает этот процесс выгодным: если несколько пользователей кликнут по рекламе или поделятся мемом, затраты окупаются.

Однако, как и спам, slop имеет негативный эффект. Пользователи тратят время на фильтрацию мусора, чтобы найти нужный контент.

С другой стороны, появление чего-то подобного и слова для него было в целом ожидаемо.