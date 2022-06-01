Подростков начали вербовать для кибератак на российские сайты

Через взломанные аккаунты друзей в соцсетях, в мессенджерах или даже непосредственно в «личку» молодым людям, несогласным с военной операцией на Украине, пишут люди, предлагающие выразить свою гражданскую позицию определённым образом. Предложение может основываться как на обещании денег, так и на идеологических принципах.

В случае согласия будущий боец «кибер-фронта» устанавливает на свой компьютер ПО для подключения к ботнету. После этого молодой человек становится участником хакерской сети, атакующей российские ведомства и предприятия.

Но те, кто вербует подростков, не говорят главного: нередко молодые люди становятся соучастниками киберпреступлений, направленных на компрометацию российских ресурсов. Но когда их ловят, ответственность понесут именно они, а не вербовщики.

По словам Седова, текущая ситуация наруку мошенникам, потому что ранее для расширения ботнетов им приходилось взламывать аккаунты россиян, но теперь часть людей делают это сами.