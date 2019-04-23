Подросток требует миллиард долларов от Apple за ошибочный арест

18-летний подросток из Нью-Йорка подал в суд на Apple с требованием компенсации в размере 1 миллиарда долларов за ошибочный арест.

Как утверждает студент Усман Бах (Ousmane Bah), нью-йоркская полиция арестовала его 29 ноября после того, как он был ошибочно связан с серией краж в фирменных розничных магазинах Apple Store в Бостоне, Нью-Джерси, Делавэре и Манхэттене. Настоящий виновник воспользовался украденным удостоверением с именем Баха, адресом и другой персональной информацией.

Несмотря на отсутствие в удостоверении фотографии, в иске утверждается, что система распознавания лиц в магазинах Apple соотнесла лицо настоящего преступника с данными Баха. Отмечается, что преступник не похож на Баха, но из-за ошибки в системе студента обвинили в серии преступлений. Сам Бах имеет на одно из ограблений железное алиби — он присутствовал в это время на выпускном вечере в Манхэттене.

Представители Apple сообщили журналистам, что компания не использует систему распознавания лиц в своих магазинах.