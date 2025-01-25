Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2025, 15:45
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Подрядчик Пентагона начнёт перерабатывать редкоземельные элементы для «оборонки»

Добываемые из электронного мусора
Министерство обороны США заключило долгосрочный контракт с компанией REEcycle, которая займётся извлечением редкоземельных минералов из электронного мусора. Согласно контракту, сумма работ составляет $5,1 млн.
Подрядчик Пентагона начнёт перерабатывать редкоземельные элементы для «оборонки»

© C. Todd Lopez / US Department of Defense

Сначала REEcycle перезапустит демонстрационный объект, а коммерческий объект будет введён в эксплуатацию после тестирования. Как сообщает портал The Defense Post, коммерческая установка сможет извлекать порядка 50 тонн минералов в год.

Это позволит США «стать менее зависимыми от иностранных источников и получить ценные материалы, которые в противном случае были бы выброшены». Извлекаемые минералы, такие как неодим, празеодим, диспрозий и тербий используются в производстве магнитов для самолётов, ракет, подводных лодок и беспилотных автомобилей.

Представители REEcycle заявили, что их технологии позволяют извлекать более 98% этих минералов из электронных отходов. Компания также утверждает, что извлечение важных материалов из электронного мусора поддержит производство оборонной продукции и поможет Пентагону расширить поставки редкоземельных элементов.

Источник:The Defense Post
Автор:Андрей Кадуков
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