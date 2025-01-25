Подрядчик Пентагона начнёт перерабатывать редкоземельные элементы для «оборонки»

Сначала REEcycle перезапустит демонстрационный объект, а коммерческий объект будет введён в эксплуатацию после тестирования. Как сообщает портал The Defense Post, коммерческая установка сможет извлекать порядка 50 тонн минералов в год.

Это позволит США «стать менее зависимыми от иностранных источников и получить ценные материалы, которые в противном случае были бы выброшены». Извлекаемые минералы, такие как неодим, празеодим, диспрозий и тербий используются в производстве магнитов для самолётов, ракет, подводных лодок и беспилотных автомобилей.

Представители REEcycle заявили, что их технологии позволяют извлекать более 98% этих минералов из электронных отходов. Компания также утверждает, что извлечение важных материалов из электронного мусора поддержит производство оборонной продукции и поможет Пентагону расширить поставки редкоземельных элементов.