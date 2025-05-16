Подрядчик Пентагона успешно испытал капсулу для гиперзвуковых исследований

Капсула с инерциальным измерительным блоком (IMU) приземлилась на полигоне Кунибба в Южной Австралии с высокой скоростью, превышающей 25 Махов. Это предоставило ценные данные для улучшения гиперзвуковой навигации и «поддержки национальной безопасности США».

Технология IMU предоставляет важную навигационную информацию в условиях гиперзвука, когда GPS недоступен. IMU служат электронными датчиками, которые измеряют ускорение и вращение, предоставляя важнейшую навигационную информацию для самолётов, космических аппаратов, ракет и беспилотников, особенно в условиях, когда сигналы GPS недоступны или скомпрометированы.

Данные, собранные в ходе миссии, служат для улучшения работы воздушных и космических средств передвижения. Капсула W-3, построенная на базе спутниковой шины Rocket Lab Pioneer, была запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.