Подрядчик Пентагона заявил, что NASA больше не заказывает у компании ракетные пуски

Опубликовано 31 мая 2025, 03:451 мин.
Подрядчик Пентагона заявил, что NASA больше не заказывает у компании ракетные пускиВ том числе из-за урезанного бюджета
На днях Кэти Уорден, генеральный директор одного из ключевых подрядчиков Минобороны США, компании Northrop Grumman, заявила, что в ближайшем будущем NASA не будет стимулировать рост заказов на запуски ракет для компании, поскольку основным заказчиком является правительство США, а доля NASA в портфеле подрядчика относительно невелика.
© Firefly Aerospace
Уорден подчеркнула, что несмотря на важную миссию NASA, в обозримом будущем агентство может не получить значительных ресурсов, тем боле об этом говорит его бюджет. При этом Northrop Grumman является поставщиком твердотопливных ракетных ускорителей для ракеты Vulcan Centaur компании United Launch Alliance, и корпорация могла предложить свои решерия и NASA.
Как сообщает портал SpaceNews, недавно Northrop Grumman инвестировала $50 млн в разработку проекта Firefly Aerospace по усовершенствованию ракеты-носителя средней грузоподъёмности, которая может быть ребрендирована под новым названием, не связанным с Firefly.