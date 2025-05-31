Подрядчик Пентагона заявил, что NASA больше не заказывает у компании ракетные пуски

Уорден подчеркнула, что несмотря на важную миссию NASA, в обозримом будущем агентство может не получить значительных ресурсов, тем боле об этом говорит его бюджет. При этом Northrop Grumman является поставщиком твердотопливных ракетных ускорителей для ракеты Vulcan Centaur компании United Launch Alliance, и корпорация могла предложить свои решерия и NASA.

Как сообщает портал SpaceNews, недавно Northrop Grumman инвестировала $50 млн в разработку проекта Firefly Aerospace по усовершенствованию ракеты-носителя средней грузоподъёмности, которая может быть ребрендирована под новым названием, не связанным с Firefly.