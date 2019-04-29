Подсчитано общее количество хакеров в мире

Эксперты из «Лаборатории Касперского» подсчитали, насколько велико современное хакерское сообщество. Об этом рассказало издание «Известия».

Всего специалисты насчитали несколько десятков тысяч хакеров в 14 объединениях. Самые многочисленные — финансовые киберпреступники, специализирующиеся на атаках на банковскую инфраструктуру, бизнес и физических лиц.

Самыми технически оснащёнными и продвинутыми стали специалисты по шпионским программам. Самые рисковые — дропы — люди, ответственные за контакты с физическим миром. За ними следуют ботоводы, или операторы, которые дистанционно управляют вредоносным компьютерным ПО.

Большинство хакеров взаимодействуют на полузакрытых или закрытых форумах. Чтобы туда попасть, нужно заплатить деньги или получить рекомендацию от человека с репутацией.