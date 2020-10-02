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Подсчитаны траты на электричество любителей игр и профессиональных киберспортсменов
Расходы киберспортсменов могут быть в семь раз больше, чем у любителей игр
Директор разработки образовательных программ факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Михаил Пименов подсчитал, сколько денег могут тратить на электричество любители игр, а также профессиональные киберспортсмены.
По подсчетам специалиста, траты геймеров на электроэнергию, которая расходуется персональным компьютером, могут составлять примерно 915 рублей в год. В то же время, те же траты профессиональных киберспортсменов могут быть выше в семь раз - 6600 рублей. Он также сообщил о том, сколько времени уделяют люди до 34 лет на видеоигры. По его словам, в среднем они играют в них порядка восьми часов в неделю.
Геймерский ПК, который "тянет" последние новинки, потребляет во время запуска игры порядка 80% мощности, что составляет порядка 400 Вт, что при учёте монитора составляет 440 Вт. Средняя стоимость кВт.ч – 5 рублей. Это значит, что расчет в год в среднем по больнице будет выглядеть как 0,44x5x8x52 = 915 рублей 20 копеек.
В то же время, если данную формулу использовать при подсчете расходов для владельцев консолей, в частности PS4 Pro, то выходит 359 рублей.