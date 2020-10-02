Подсчитаны траты на электричество любителей игр и профессиональных киберспортсменов

По подсчетам специалиста, траты геймеров на электроэнергию, которая расходуется персональным компьютером, могут составлять примерно 915 рублей в год. В то же время, те же траты профессиональных киберспортсменов могут быть выше в семь раз - 6600 рублей. Он также сообщил о том, сколько времени уделяют люди до 34 лет на видеоигры. По его словам, в среднем они играют в них порядка восьми часов в неделю.