Подсчитаны затраты на полный отказ от газа и нефти в работе страны

Если, условно, к 2030 году США трансформируется в страну полного отказа от использования ископаемого топлива, то это будет означать, что ей придется увеличивать объем возобновляемой мощности каждый год в течение последующих 11 лет. Причем размер увеличения должен быть больше, чем все наращивания “зеленых” мощностей за последние 20 лет.

”Проблемы, связанные с достижением 100%-ной возобновляемости производимой энергии, выходят далеко за рамки капитальных затрат на новые генерирующие активы. В частности, потребуется существенная модернизация рынков электроэнергии, смещение от традиционных энергосберегающих конструкций к рынку мощности”, – отметил Дэн Шрив, руководитель отдела глобальных исследований в области ветроэнергетики в Wood Mac.