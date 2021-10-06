Подсолнечные семечки оказались вредными для иммунитета

Врач отметила, что своим пациентам рекомендует отказаться от подсолнечных семечек, поскольку они могут негативно отразиться на работе иммунной системы.

“Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме”, — предупредила Сычева.

В то же время, не все семечки представляют угрозу для здоровья. Так, тыквенные семечки, напротив, являются полезными за счет богатого магнием состава. По словам врача, эти семечки полезно есть при стрессе для поддержки нервной системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.