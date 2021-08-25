Подтвердились планы Японии атаковать СССР оружием на основе сибирской язвы

Наука и технологии
Сегодня в 08:00
Подтвердились планы Японии атаковать СССР оружием на основе сибирской язвыСлучиться этому помешала победа нашей страны в войне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, в рамках проекта «Без срока давности», рассекретила документы времён Второй мировой войны. Оказалось, что японские военные планировали атаковать Советский Союз оружием, в основу которого легла бы сибирская язва.
Произойти это должно было в июне 1945 года, сообщает РИА Новости. Об этом стало известно благодаря документам, в которых упоминаются показания бывшего сотрудника специального отряда 731-й Квантунской армии Като Цунэнори.
Он заявлял, что Япония имела плана по применению чумных микробов против СССР. Также планировалось атаковать и США с Китаем.
Отметим, что чуть ранее в сети уже появлялась информация об испытаниях биооружия спецслужб Японии на советских гражданах в период Второй мировой войны.