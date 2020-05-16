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Подтвержден выпуск фирменных "умных" часов Xiaomi Mi Band 5
А также Mi Band 4C
Напомним, что на сегодняшний день китайский гигант Xiaomi официально не анонсировал грядущие “умные” часы Xiaomi Mi Band 5. Однако стало известно, что выпуск фирменных гаджетов уже был подтвержден. Так модель Xiaomi Mi Band 5 появилась в базе сертифицированных гаджетов тайваньской национальной коммуникационной комиссии NCC.
Появился “умный” гаджет в базе, к слову, под серийным номером XMSH10HM. Поскольку часы уже успели получить сертификат, можно предположить, что их выпуск не заставит себя долго ждать. Также подтвердился выпуск и Xiaomi Mi Band 4C. Гаджет был обнаружен в базе индонезийского полугосударственного оператора Indonesia Telecom под модельным номером HMSH01GE.
Источники отмечают, что под названием Mi Band 4C Xiaomi может выпустить бюджетную модель Redmi Band, которая была анонсирована на китайском рынке еще в начале прошлого месяца.