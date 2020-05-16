Подтвержден выпуск фирменных "умных" часов Xiaomi Mi Band 5

Появился “умный” гаджет в базе, к слову, под серийным номером XMSH10HM. Поскольку часы уже успели получить сертификат, можно предположить, что их выпуск не заставит себя долго ждать. Также подтвердился выпуск и Xiaomi Mi Band 4C. Гаджет был обнаружен в базе индонезийского полугосударственного оператора Indonesia Telecom под модельным номером HMSH01GE.

Источники отмечают, что под названием Mi Band 4C Xiaomi может выпустить бюджетную модель Redmi Band, которая была анонсирована на китайском рынке еще в начале прошлого месяца.