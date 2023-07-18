Подтверждена дата запуска первой российской миссии к Луне

Первая в истории России миссия к спутнику Земли «Луна-25» будет запущена с космодрома «Восточный» 11 августа, заявил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Запасной день - 12 августа, рассказал специалист. Первоначально о том, что запуск миссии запланирован на 11 августа, стало известно из рекламного буклета космического туроператора RocketTrip.

Автоматическая станция «Луна-25» уже доставлена на космодром Восточный и прошла наземные испытания. Цель проекта — отправить зонд для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.