Подводная обсерватория пропала в запретной зоне у побережья Германии

Если бы станция была повреждена в результате шторма, действий морских животных или из-за подводного течения, полностью оборудование не исчезло бы. Таким образом, напрашивается вывод о краже. Однако полиция не может понять, кому понадобилось такое оборудование и каким образом его забрали.

Станцию установили в 2016 году на глубине 22 метра в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Общая стоимость оборудование составляет около 30 тысяч евро.

Представитель GEOMAR заявил: «Мы не можем представить себе, что воры намеренно искали на глубине 22 м стоящую на морском дне обсерваторию и украли тяжелый прибор». Также он отметил: «Данные, которые мы получали со станции, были бесценны. Они помогали исследовать Балтийское море, регистрировать изменения в нем и принимать соответствующие меры».