Подводная обсерватория пропала в запретной зоне у побережья Германии

Со дна Балтийского моря загадочном образом исчезла подводная обсерватория весом около 800 кг. Её поиском занимается немецкая полиция и пока не найдено ни одного разумного объяснения случившемуся.
Как сообщается сайте немецкого Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR, на месте размещения станции дайверы смогли обнаружить лишь оборванный кабель. Станция перестала отправлять сигналы 21 августа.
Если бы станция была повреждена в результате шторма, действий морских животных или из-за подводного течения, полностью оборудование не исчезло бы. Таким образом, напрашивается вывод о краже. Однако полиция не может понять, кому понадобилось такое оборудование и каким образом его забрали.
Станцию установили в 2016 году на глубине 22 метра в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Общая стоимость оборудование составляет около 30 тысяч евро.
Представитель GEOMAR заявил: «Мы не можем представить себе, что воры намеренно искали на глубине 22 м стоящую на морском дне обсерваторию и украли тяжелый прибор». Также он отметил: «Данные, которые мы получали со станции, были бесценны. Они помогали исследовать Балтийское море, регистрировать изменения в нем и принимать соответствующие меры».