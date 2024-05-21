Подводные микрофоны помогут найти пропавшие самолеты

Специалисты проанализировали более 100 часов записей с гидрофонов, сделанных после крушения 10 самолетов и исчезновения подводной лодки. Исследование показало, что сильные удары о воду при крушении самолета оставляют характерные звуковые сигналы, которые могут быть записаны на большом расстоянии.

Ученые рекомендуют провести эксперименты с подводными взрывами в районе, где предположительно затонул самолет MH370. Это поможет понять, есть ли связь между обнаруженными сигналами и исчезновением самолета.

Подобные эксперименты уже проводились во время поисков подводной лодки ARA San Juan, затонувшей у берегов Аргентины в 2017 году.

Исчезновение рейса MH370 остается одной из главных авиакатастроф-загадок. Самолет пропал 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Судьба 239 человек, находившихся на борту, до сих пор неизвестна.