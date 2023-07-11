«Подземное изменение климата» неожиданно снизит прочность многих городских зданий в будущем

Они обнаружили, что избыточный нагрев почвы может привести к деформации и ухудшению характеристик зданий в долгосрочной перспективе. При исследовании использовалась беспроводная сеть из более чем 150 датчиков температуры, размещённых как над землей, так и под землей.

Данные показали, что температуры в подземных областях застройки на 10°C выше, чем в парковых зонах.

С учётом свойств почвы в регионе, это может привести к сжатию и опусканию мягких глинистых почв на 8 мм и поднятию твёрдых глинистых, песчаных и известняковых почв на 12 мм.

И хоть эти изменения могут показаться незначительными, они способны оказать негативное влияние на эксплуатационные характеристики зданий.

Отметим, что результаты данного исследования помогут улучшить понимание влияния подземных изменений климата на городскую инфраструктуру и позволят разработать соответствующие строительные решения для обеспечения устойчивости зданий в будущем.