«Подземное изменение климата» неожиданно снизит прочность многих городских зданий в будущем

«Подземное изменение климата» неожиданно снизит прочность многих городских зданий в будущемНо падать они, вроде как, не будут
Исследователи из Северо-Западного университета провели анализ «подземного климата» под городскими зданиями в Чикаго.
Они обнаружили, что избыточный нагрев почвы может привести к деформации и ухудшению характеристик зданий в долгосрочной перспективе. При исследовании использовалась беспроводная сеть из более чем 150 датчиков температуры, размещённых как над землей, так и под землей.
Данные показали, что температуры в подземных областях застройки на 10°C выше, чем в парковых зонах.
С учётом свойств почвы в регионе, это может привести к сжатию и опусканию мягких глинистых почв на 8 мм и поднятию твёрдых глинистых, песчаных и известняковых почв на 12 мм.
И хоть эти изменения могут показаться незначительными, они способны оказать негативное влияние на эксплуатационные характеристики зданий.
Отметим, что результаты данного исследования помогут улучшить понимание влияния подземных изменений климата на городскую инфраструктуру и позволят разработать соответствующие строительные решения для обеспечения устойчивости зданий в будущем.