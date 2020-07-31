Погибла первая собака с подтвержденным коронавирусом

Сообщается, что проблемы с дыханием у семилетней собаки начались после того, как один из хозяев заболел коронавирусом. Ветеринар, который осматривал, питомца подтвердил, что тест на коронавирус выдал положительный результат. По данным Министерство сельского хозяйства США, немецкая овчарка была первой собакой в стране с подтвержденным коронавирусом.

Начиная с апреля месяца здоровье животного лишь усугублялось. А уже 11 июля хозяева приняли решение усыпить собаку. Стоит отметить, что достоверной информации о том, что животное страдало именно от коронавируса - нет. Предполагается, что питомец мог иметь и онкологическое заболевание. По данным специалистов, на сегодняшний день факт передачи коронавируса от животного к человеку не доказан.