Погода «сломалась» по всему миру окончательно. И будет только хуже

Специалист отметил, что глобальных бедствий не ждут, но климат становится жёстче. Температура будет меняться как в сторону повышения, так и понижения, будут усугубляться существующие стихийные бедствия вроде пожаров в США, Испании, Италии, России — Сибири.

Например, на некоторых территориях температура поднимается на два градуса ежегодно. Но случаются и неожиданные морозы, к примеру, Европе или в Перу — до минус 15–20 градусов.

При этом Россия, в силу своей географии, защищена от стихийного образования пустынь, если говорить о потеплении. И в целом наша страна хорошо готова к климатическим изменениям.

«Каких-то новых глобальных стихийных бедствий мы не ожидаем, но существующие ужесточаются. Я о ежегодных пожарах в Калифорнии, на юге Европы — Испании, Италии, а также в Сибири, на юге Африки. На наш взгляд, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже. В свою очередь, в паводках зачастую виноваты сами люди, когда вырубают леса: корни деревьев более не удерживают излишнюю влагу», — отметил эксперт.