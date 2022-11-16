Поговори с девушкой-роботом на экране: в «Шереметьево» появятся электронные помощники пассажиров

Компания NeuroPort — разработчик полностью отечественного комплекса, в данном случае созданного совместно с аэропортом. Интерактивные помощники будут размещены в марте 2023 года в терминалах В и С «Шереметьево».

Комплексы будут использоваться как альтернатива стойке регистрации, также в неё загружены навигационное оборудование, расписание рейсов, паркомат, банковский офис и Duty Free. Комплекс представляет собой монитор с базой данных, способный распознавать человека по его изображению благодаря загруженной в него системе распознавания лиц.

С помощью комплекса обслуживание пассажиров станет более быстрым и эффективным. По словам Кретова, интерактивная система может стать дополнительным источником неавиационных доходов в будущем, а средняя сессия ожиданий, очередей, досмотров, проверок документов сократится в несколько раз.

Он рассказал, что стоимость одной системы от 150 тысяч до 1 млн рублей, — в зависимости от интерфейса. «Интерактивных помощников намерены приобрести также другие российские аэропорты. Кроме того, изделием заинтересовался международный аэропорт Дубая», — отметил Кретов.