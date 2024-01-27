Поймали за руку: «мумии инопланетян» из Перу оказались набиты клеем и костями

По требованию прокуратуры «инопланетяне» были переданы судебно-медицинским экспертам, которые вскрыли «тела» и обнаружили в них металл, современный клей, бумагу, кости человека и животных, а также другие скрепляющие материалы. «Инопланетян» специалисты назвали куклами, которых наспех собрали из подручных материалов.

Похоже, что груз всё же предназначался «уфологу» Мауссану, которого неоднократно ловили на ложных сведениях об НЛО. У «инопланетян», задержанных таможней, было три пальца, как и у представленных Мауссаном.