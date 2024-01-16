Пойман за руку как дешевка: Илон Маск признал недавнее видео с роботом Tesla Optimus фейком

В ролике показывалось, как робот самостоятельно складывает черную рубашку, что вызвало сомнения и критику со стороны пользователей интернета.

После публикации видео, в котором казалось, что робот Optimus без посторонней помощи складывает одежду, Маск выступил с уточнением.

Он признал, что, несмотря на видимую автономность, робот на самом деле еще не способен самостоятельно выполнять такие задачи. «Важное уточнение: Optimus еще не может сам складывать рубашки, но в будущем сможет делать это полностью автономно в любой среде», — отметил Маск.

Ранее Маск демонстрировал другие видео с роботом, включая выполнение упражнений йоги, приседаний и подбора яиц.

Он утверждал, что робот будет использовать систему искусственного интеллекта, аналогичную той, что применяется в автопилоте автомобилей Tesla.