Пойманное у берегов США причудливое существо оказалось известным науке червём

Существо описали как нечто, напоминающее «свиной зад». Но, как оказалось, это уже известный науке червь-пигбат, или червь-свинорог Chaetopterus pugaporcinus. И не случайно его назвали именно так: «pugaporcinus» в переводе с латыни значит «похожий на свиной зад». Тело червя многосегментное, отдельные сегменты заполнены газом, за счёт чего червь плавает.

Впервые «свиной зад» был описан в 2007 году, а обнаружен в 2001. Учёные из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) тоже сначала не знали, как классифицировать столь необычное существо. Описал червя Карен Осборн из Национального музея естественной истории Смитсоновского института и научный сотрудник MBARI.

Учёный вспоминал, что ему принесли маленькую баночку с надписью «загадочная капля», и попросили выяснить, что это такое. Вид удалось официально описать в 2007 году по восьми особям, собранным в мезопелагической зоне — регионе между 200-1000 метров Калифорнийского залива Монтерей.