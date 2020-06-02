Поиск Google будет показывать сайты с удобным интерфейсом выше остальных

Что интересно, судя по имеющимся данным, новый фактор отображения и ранжирования будет состоять сразу из нескольких более мелких показателей, таких как скорость загрузки и визуальная часть сайта, а также мобильность странички, безопасность просмотра и отсутствие навязчивых всплывающих окон.

При этом уже сейчас известно, что даже несмотря на все нововведения, во главе угла, при выдвижении в топ поисковой выдачи, все равно останется предоставляемая информация. Но ”в тех случаях, когда существует много страниц, похожих друг на друга по релевантности, поиск будет отдавать предпочтение сайтам с удобным интерфейсом”.