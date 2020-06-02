Наука и технологии
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Поиск Google будет показывать сайты с удобным интерфейсом выше остальных
Но соответствие информации поисковому запросу все равно останется во главе угла
Издание Fast Company опубликовало информацию о том, что поиск Google в ближайшее время может сильно измениться — сервис будет показывать сайты с удобным интерфейсом выше остальных, “выталкивая” их на первые места среди поисковой выдачи.
Что интересно, судя по имеющимся данным, новый фактор отображения и ранжирования будет состоять сразу из нескольких более мелких показателей, таких как скорость загрузки и визуальная часть сайта, а также мобильность странички, безопасность просмотра и отсутствие навязчивых всплывающих окон.
При этом уже сейчас известно, что даже несмотря на все нововведения, во главе угла, при выдвижении в топ поисковой выдачи, все равно останется предоставляемая информация. Но ”в тех случаях, когда существует много страниц, похожих друг на друга по релевантности, поиск будет отдавать предпочтение сайтам с удобным интерфейсом”.