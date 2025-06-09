Поиск инопланетной жизни станет проще — ученые вдвое повысили точность анализа экзопланет

Учёные применили трёхмерные модели, учитывающие реалистичное распределение облаков и типов поверхности, что вдвое повысило точность оценки отражённого света и спектральных «отпечатков» воды, кислорода и других молекул.

Ключевым инструментом стала модель 3D Cloud Generator, основанная на спутниковых данных Земли. Её тестировали на шести известных экзопланетах, включая Proxima b, и на модели планеты в системе Альфа Центавра.

Оказалось, что прежние упрощённые подходы завышали контраст отражения в два раза и искажали спектры, что могло приводить к ложным выводам.

Новая работа критически важна для будущих миссий вроде телескопа ELT и проекта Habitable Worlds Observatory. Уточнённые расчёты уже применяются при создании инструментов ANDES и PCS. Следующий шаг — адаптация моделей для данных с телескопа «Хаббл» и подготовка к запуску HWO.